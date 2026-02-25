Verso Torino-Lazio, subito un test insidioso per D’Aversa

All'andata il pareggio beffa

Torniamo indietro di un girone. Era il 4 ottobre 2025, e la sfida tra granata e capitolini terminò col punteggio di 3-3. Fu sicuramente una sfida dalle mille emozioni, con l'iniziale vantaggio di Simeone rimontato dagli avversari. Successivamente ci fu la controrimonta Toro con il gol di Coco al minuto 93, cancellata dal rigore di Cataldi al 103'. Un girone dopo, l'aria che si respira in casa di entrambe è differente: entrambe le squadre, alle prese con problemi tra tifoseria e società, sono accomunate infatti dalle curve vuote in seguito alle proteste contro la proprietà. Sul lato campo invece, se come detto il Torino è invischiato nella lotta salvezza, la Lazio non ha più molto da chiedere a questo campionato, in quanto lontano dalla zona Europa. Gli ultimi turni hanno lasciato un po' di amaro in bocca ai biancocelesti, a secco di vittorie dal 3-2 col Genoa del 30 gennaio. Biancocelesti ancora in lizza invece per quanto riguarda la Coppa Italia, con le semifinali che li vedrà confrontarsi con l'Atalanta.