Subito un test non semplice per Roberto D'Aversa. Il nuovo tecnico granata, chiamato a raccogliere la squadra solamente due giorni fa e a portarla ad una salvezza agevole, proverà già da questo turno a portare a casa dei punti preziosi per la classifica. In programma l'insidiosa sfida con la Lazio di Maurizio Sarri.
Campionato
Verso Torino-Lazio, subito un test insidioso per D’Aversa
All'andata il pareggio beffa—
Torniamo indietro di un girone. Era il 4 ottobre 2025, e la sfida tra granata e capitolini terminò col punteggio di 3-3. Fu sicuramente una sfida dalle mille emozioni, con l'iniziale vantaggio di Simeone rimontato dagli avversari. Successivamente ci fu la controrimonta Toro con il gol di Coco al minuto 93, cancellata dal rigore di Cataldi al 103'. Un girone dopo, l'aria che si respira in casa di entrambe è differente: entrambe le squadre, alle prese con problemi tra tifoseria e società, sono accomunate infatti dalle curve vuote in seguito alle proteste contro la proprietà. Sul lato campo invece, se come detto il Torino è invischiato nella lotta salvezza, la Lazio non ha più molto da chiedere a questo campionato, in quanto lontano dalla zona Europa. Gli ultimi turni hanno lasciato un po' di amaro in bocca ai biancocelesti, a secco di vittorie dal 3-2 col Genoa del 30 gennaio. Biancocelesti ancora in lizza invece per quanto riguarda la Coppa Italia, con le semifinali che li vedrà confrontarsi con l'Atalanta.
D'Aversa alla ricerca di risposte—
Primo match in cui il nuovo tecnico del Toro dovrà andare alla ricerca di risposte importanti da parte della squadra. Il punto più basso raggiunto lo scorso turno in casa del Genoa ha portato all'esonero di Marco Baroni, con la squadra che ora non ha più nessun alibi. Il nuovo allenatore granata ha davanti a sè non la più semplice delle sfide come esordio, ma ogni gara da qui fino a fine campionato dovrà essere una finale per la squadra. L'imperativo è cercare punti fin da subito, con il fantasma della retrocessione che segnerebbe in maniera incontrovertibile il fallimento di questa stagione.
