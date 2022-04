Il Torino, dopo il successo casalingo contro lo Spezia, si ritrova subito in campo per il recupero della 20ª giornata di Serie A contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Juric ritrova il suo mentore e vuole cercare di tendergli una trappola. A livello di formazione il tecnico croato per il suo 3-4-2-1 dovrebbe quindi puntare su Berisha tra i pali, con Bremer al centro della difesa; a destra dovrebbe toccare ancora a Zima, in crescita contro lo Spezia, mentre a sinistra c'è ancora una volta il ballottaggio tra Rodriguez e Buongiorno, con il primo leggermente favorito. A centrocampo Lukic non dovrebbe perdere il proprio posto: il suo compagno di reparto dovrebbe poi essere Mandragora, tornato in piena forma e pronto a dare respiro a Ricci. Un'altra possibilità è quella che vedrebbe Lukic avanzato sulla trequarti destra, con Ricci e Mandragora a centrocampo. Torna disponibile pure Pobega, che però è tornato in gruppo da pochi giorni e non dovrebbe partire titolare. Sulle fasce Aina se la gioca con Singo, ma l'ivoriano è favorito, con Vojvoda invece abbastanza sicuro del suo posto a sinistra. Sulla trequarti Brekalo dovrebbe tornare titolare sulla destra e come compagno potrebbe ritrovarsi Seck, lanciato dalla prestazione contro i liguri di Thiago Motta. Infine, dopo l'esclusione di sabato, Pellegri vorrebbe prendersi una maglia da titolare ma al momento Sanabria sembra ancora favorito. Belotti è recuperato, ma dovrebbe partire in panchina.