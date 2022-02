Domani, venerdì 18 alle ore 20:45, il Torino sfiderà la Juventus cercando di invertire la rotta che si è vista negli ultimi derby anche per ripartire dopo due sconfitte consecutive. Per riuscire a farcela, il tecnico granata Ivan Juric è pronto a schierare il suo consueto 3-4-2-1. In porta confermato Milinkovic-Savic che dovrà riscattarsi dopo le ultime gare negative per lui. Davanti al portiere serbo dovrebbe formarsi il trio Djidji-Bremer-Rodriguez. È in corsa per una maglia da titolare anche Zima che potrebbe prendere il posto di Djidji: "Koffi è un giocatore importante, con lui abbiamo forzato il processo di recupero dall'ultimo problema fisico che ha avuto, ma abbiamo provato entrambi", ha detto Juric. Sugli esterni confermata la coppia Singo-Vojvoda che è ormai sempre titolare da diverse partite. In mezzo al campo fanno il loro ritorno Lukic e Mandragora, che hanno saltato l'ultima partita per squalifica ma ora sono pronti a dare battaglia. Sulla trequarti il tema principale riguarda il sostituto dell'infortunato Praet: è aperto il ballottaggio tra Pobega e Seck con il primo al momento favorito sul compagno. Infine, il dubbio principale: nel ruolo di centravanti Belotti insidia Sanabria per un posto da titolare, dopo che il paraguaiano è partito dal primo minuto nelle ultime 11 sfide di Serie A.