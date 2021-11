Il Torino sfiderà domani la Roma di Mourinho allo stadio Olimpico della Capitale. Una partita molto complessa e importante per la squadra granata, che non è ancora riuscita a recuperare tutti i giocatori indisponibili come Ansaldi e Mandragora. Juric dovrà fare ancora un po' di selezione tra i reparti. In porta ci sarà Milinkovic-Savic come di consueto, dopo la bella prestazione contro l'Udinese. Davanti al portiere serbo, la difesa non dovrebbe essere toccata rispetto alla scorsa gara. Al centro ci dovrebbe essere Bremer, con al suo fianco Djidji a destra e Buongiorno a sinistra. A centrocampo i due interpreti centrali non dovrebbero cambiare, con Pobega e Lukic pronti a dare continuità alle loro prestazioni molto positive nel corso di questo inizio di stagione. Sulle fasce dovrebbe ricevere una conferma a sinistra Vojvoda, protagonista di un'ottima gara contro l'Udinese. A destra impazza il ballottaggio tra Singo e Aina: quest’ultimo era partito titolare contro l’Udinese, domani potrebbe dare il cambio all’ivoriano. Sulla trequarti dovrebbero essere confermati quelli che sono i due giocatori più qualitativi in casa granata: Brekalo e Praet dovrebbero partire dal primo minuto, con Pjaca e Linetty pronti a subentrare nel secondo tempo. Per concludere, in attacco il favorito tra i tre pretendenti sembra Belotti, dopo l'impatto buono nella scorsa gara. La candidatura di Sanabria non è mai da escludere del tutto, ma il capitano parte favorito.