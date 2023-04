Lazio-Torino, le probabili formazioni: confermati Miranchuk e Radonjic

Il Torino è ormai alle porte della partita contro la Lazio, squadra che occupa la seconda posizione in campionato ed è molto pericolosa per i granata. Juric ritrova alcune pedine, tra cui Ricci che è recuperato, ma non ci sarà Pellegri nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico croato.

Torna Schuurs

In difesa , con la conferma di Milinkovic-Savic, ci sarà il ritorno di Schuurs in mezzo al reparto, mentre Djidji sarà il braccetto di destra e Buongiorno dovrebbe andare invece a sinistra.

Più Rodriguez di Vojvoda

In mezzo al campo invece dovremmo vedere Ilic titolare, ma insieme a lui dovrebbe esserci il ritorno di Linetty, considerato che Ricci potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe. Ma bisogna fare attenzione alla situazione Vlasic, che è piaciuto molto da mediano al tecnico Juric e potrebbe essere riproposto. Sulla fascia destra invece dovremmo vedere Singo, insieme a Rodriguez favorito sulla fascia invece di Vojvoda. Lazaro, come detto da Juric, è pronto ad entrare nella ripresa.

Attacco confermato

In attacco non dovrebbero essere cambiati gli equilibri rispetto all'ultima partita contro la Salernitana. Sulla trequarti infatti dovremmero vedere la coppia composta da Radonjic e Miranchuk, mentre la punta centrale dovrebbe essere Sanabria, vista anche la decisione di mandare Pellegri con la Primavera.

Lazio senza Immobile

I biancocelesti si presentano a questa sfida con un 4-3-3 composto da Provedel in porta, Marusic e Hysaj come esterni, mentre i centrali dovrebbero essere Romagnoli e Casale. In mezzo al campo dovrebbe esserci il trio composto da Milinkovic-Savic, Vecino e Luis Alberto. Infine, in attacco ci sarà Felipe Anderson come falso nueve in sostituzione di Immobile infortunato, accanto a Zaccagni e Pedro.

FORMAZIONI

Serie A 22/aprile ore 18:00 LAZIO TORINO 4-3-3 Modulo 3-4-2-1 Maurizio Sarri Allenatore Ivan Juric

In campo Ivan Provedel 94 Elseid Hysaj 23 Nicolò Casale 15 Alessio Romagnoli 13 Adam Marusic 77 Sergej Milinkovic-Savic 21 Matías Vecino 5 Luis Alberto 10 Mattia Zaccagni 20 Felipe Anderson 7 Pedro 9 Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Wilfried Singo 17 Karol Linetty 77 Ricardo Rodríguez 13 Aleksey Miranchuk 59 Nemanja Radonjic 49 Antonio Sanabria 9