Domani sera (ore 20.45) il Torino sfiderà la Lazio in trasferta in cerca di un colpo contro una big che manca ancora in questo campionato. Per riuscire a portare a casa i 3 punti Juric sta studiando la miglior formazione da schierare contro i biancocelesti. Tra i pali confermato ancora una volta Berisha che è ormai diventato il titolare di questa squadra soppiantando Milinkovic-Savic. Davanti al portiere albanese è sicuro del posto Bremer che sarà la guida del terzetto arretrato. Ai suoi fianchi invece ci sono ancora due ballottaggi su chi giocherà. Sulla destra Izzo appare in vantaggio su Zima per una maglia da titolare mentre a sinistra si contendono il posto Rodriguez e Buongiorno con lo svizzero leggermente favorito. La linea di centrocampo invece dovrebbe essere la stessa vista contro il Milan con Singo e Vojvoda sulle fasce e Lukic e Ricci in mezzo, vista l'assenza di Mandragora. In avanti confermatissimo il capitano Belotti. Alle sue spalle agiranno Brekalo sulla sinistra e probabilmente Pobega sulla destra; nel caso fosse scelto Pjaca, sarebbe Brekalo a giocare a destra.