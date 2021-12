Il Torino sfiderà il Cagliari alla Sardegna Arena domani alle ore 20:45. Juric dovrà fare ancora i conti con diverse assenze prima di stilare la formazione ufficiale. Stando a quanto affermato dal tecnico nella conferenza stampa prepartita, per domani dovrebbe recuperare solo Rodriguez, che comunque non dovrebbe partire titolare, mentre non saranno della gara Ansaldi, Mandragora, Verdi, Djidji e Belotti, oltre allo squalificato Singo. In porta ci sarà, come di consueto, Vanja Milinkovic-Savic, mentre, davanti a lui, i 3 centrali di difesa dovrebbero essere gli stessi visti nell'ultima sfida con l'Empoli, ovvero Zima, Bremer e Buongiorno. In mezzo al campo confermatissimi Lukic e Pobega, la coppia di mediani che sta garantendo più continuità, mentre sugli esterni, complici anche le assenze di Ansaldi e Singo, Vojvoda e Ola Aina non dovrebbero avere problemi a ricevere la maglia da titolare. Dubbi maggiori invece sulla trequarti, dove, data l'ottima prestazione nella mezz'ora contro l'Empoli, interrotta bruscamente per la scelta tecnica forzata post-espulsione di Singo, Pjaca dovrebbe partire dal primo minuto, mentre è ballottaggio tra Praet e Brekalo per affiancarlo (il belga è favorito). Infine, Sanabria dovrebbe essere confermato come centravanti.