Domani - mercoledì 22 dicembre -, alle ore 18:30 allo stadio San Siro, il Torino affronterà l'Inter nella gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nell'ultima partita dell'anno per i granata Juric, considerato anche il valore dell'avversario, sembra intenzionato a dare continuità all'11 visto dall'inizio la scorsa domenica con il Verona. Sarà quindi ancora 3-4-2-1, con in porta Vanja Milinkovic-Savic. Il tridente difensivo sarà invece composto da Djidji, Bremer e Rodriguez, con Zima e Buongiorno che dovrebbero, almeno dal 1', accomodarsi in panchina. A centrocampo confermatissimi Lukic e Pobega, mentre sulla fascia destra Singo non dovrebbe avere problemi a ricevere la maglia da titolare. Sulla sinistra salvo sorprese partirà ancora dal 1' Vojvoda, come affermato da Juric nella conferenza stampa di presentazione alla gara. La punta centrale sarà ovviamente Sanabria, mentre alle sue spalle c'è da capire chi andrà a sostituire l'infortunato Dennis Praet. Linetty, essendo il sostituto naturale, parte favorito, mentre sul centro-sinistra dovrebbe essere confermato Marko Pjaca. Attenzione però a Josip Brekalo, alternativa valida per occupare entrambe le posizioni e che scalpita per ritornare titolare in campionato.