Il Torino è pronto per affrontare la Juventus nel derby della Mole. Il tecnico granata Juric arriva a questa sfida con sei giocatori indisponibili: gli infortunati Pellegri, Zima, Lazaro, Vieira e Vlasic, più lo squalificato Aina, ma l'allenatore avrà di nuovo a disposizione Ricci, ma probabilmente per un ingresso nel secondo tempo. "Importante averlo, ma non credo partirà titolare: quando si torna da un infortunio occorre andare step by step, la partita è importantissima ma non vogliamo perdere di nuovo Samuele", ha detto Juric.

Difesa: Buongiorno a sinistra

Nel 3-4-2-1 di Juric dovremmo trovare il solito Milinkovic-Savic in porta, con il trio difensivo davanti a lui composto da Djidji a destra, Schuurs al centro e Buongiorno a completare il reparto da braccetto di sinistra.

Centrocampo: Ilic sì, Ricci no

In mezzo al campo dovremmo trovare quindi Ilic, come anticipato dallo stesso allenatore granata, che prevede una maglia da titolare per l'ex Verona. Dubbi sul suo compagno di reparto: Adopo tuttavia pare in leggero vantaggio su Linetty. Sulle fasce sarà obbligatoria a destra la presenza di Singo, vista la squalifica di Aina, mentre a sinistra Juric ha due opzioni: Vojvoda o Rodriguez. Proprio le azioni dello svizzero sembrano in salita.

Attacco: Riecco Karamoh

In attacco dovrebbe esserci il solito Sanabria come punta centrale, mentre con l'assenza di Vlasic i due trequartisti dovrebbero essere Miranchuk a destra e Karamoh a sinistra, con Radonjic pronto a subentrare nella ripresa.

Allegri con Vlahovic e Di Maria

I bianconeri dovrebbero presentarsi alla sfida con Szczesny in porta, una difesa a tre composta da Bremer come centrale, insieme a Danilo e Alex Sandro. In mezzo al campo dovrebbero esserci Rabiot, Paredes e Fagioli vista la squalifica di Locatelli. Sulle fasce dovrebbero poi esserci Kostic a sinistra e Cuadrado a destra. Infine, il reparto offensivo dovrebbe prevedere Di Maria alle spalle di Vlahovic.

FORMAZIONI

Serie A 28/febbraio ore 20:45 JUVENTUS TORINO 3-5-2 Modulo 3-4-2-1 Massimiliano Allegri Allenatore Ivan Juric

In campo Wojciech Szczesny 1 Danilo 6 Bremer 3 Alex Sandro 12 Juan Cuadrado 11 Nicolò Fagioli 44 Leandro Paredes 32 Adrien Rabiot 25 Filip Kostic 17 Ángel Di María 22 Dusan Vlahovic 9 Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Stephane Singo 17 Michel Adopo 21 Ivan Ilic 8 Ricardo Rodríguez 13 Aleksey Miranchuk 59 Yann Karamoh 7 Antonio Sanabria 9