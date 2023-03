Le probabili formazioni di Lecce-Torino: scatta l'ora di Radonjic e Gravillon

Vigilia di Lecce-Torino, partita nella quale i granata cercheranno tre punti per rimanere attaccati alla zona Europa. Gli uomini di Juric arrivano al match (domenica, ore 12.30, stadio Via del Mare) dopo la vittoria sul Bologna che ha tirato su il morale. Juric si presenta alla sfida con qualche defezione, l'ultima quella di Karamoh, fermatosi per un problema al polpaccio. Indisponibili anche Vlasic, Vieira, Zima e Lazaro. Rientra invece Ricci dopo la squalifica e Pellegri torna tra i convocati dopo una lunga assenza.

Ecco Gravillon

Nella zona difensiva del Torino dovrebbero esserci le conferme per Milinkovic-Savic e Schuurs davanti all'estremo difensore. Per quanto riguarda gli altri due ruoli si dovrebbe rivedere Rodriguez nel ruolo di braccetto di sinistra al posto di Buongiorno, mentre a destra dovrebbe esserci la prima apparizione da titolare di Gravillon, che prende il posto di Djidji come confermato da Juric in conferenza stampa.

Linetty premiato

L'ha detto anche Juric: tenere fuori Linetty dopo la partita contro il Bologna non si può. Infatti saranno lui ed Ilic i titolari nella sfida contro il Lecce, con Ricci pronto a subentrare eventualmente nella ripresa. Sulle fasce altri cambiamenti. A sinistra dovrebbe riprendersi il suo ruolo dopo un periodo molto appannato Vojvoda, con Aina che invece dovremmo rivedere titolare a destra. Il nigeriano sembra in vantaggio nel duello contro Singo.

Radonjic dal 1'

Dopo i due gol consecutivi, si ferma Karamoh per una botta al polpaccio patita proprio nella sfida contro il Bologna. Con l'assenza di Vlasic, resta solo Radonjic come trequartista sinistro. Sarà affiancato dal solito Miranchuk, mentre Sanabria andrà a prendersi il ruolo di punta centrale, con Pellegri in panchina ma non ancora pienamente in condizione.

Colombo centrale

Il Lecce di Baroni dovrebbe schierarsi con Falcone in porta, una difesa a quattro composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. In mezzo al campo dovrebbero poi esserci Blin, Hjulmand e Gonzalez. Infine il trio d'attacco dovrebbe comprendere Strefezza, Di Francesco e Colombo come attaccante centrale.

FORMAZIONI

Serie A 12/marzo ore 12:30 LECCE TORINO 4-3-3 Modulo 3-4-2-1 Marco Baroni Allenatore Ivan Juric

In campo Wladimiro Falcone 30 Valentin Gendrey 17 Federico Baschirotto 6 Samuel Umtiti 93 Antonino Gallo 25 Alexis Blin 29 Morten Hjulmand 42 Joan Gonzàlez 16 Gabriel Strefezza 27 Lorenzo Colombo 9 Federico Di Francesco 11 Vanja Milinkovic-Savic 32 Andreaw Gravillon 5 Perr Schuurs 3 Ricardo Rodríguez 13 Ola Aina 34 Karol Linetty 77 Ivan Ilic 8 Mërgim Vojvoda 27 Aleksey Miranchuk 59 Nemanja Radonjic 49 Antonio Sanabria 9