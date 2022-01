Il primo dubbio riguarda il portiere, con Gemello che parte favorito, ma l'opzione Berisha non è da scartare. Presumibilmente seguirà la partita dalla panchina Vanja Milinkovic-Savic, che si è negativizzato solo giovedì e non sembra ancora pronto per scendere in campo. I tre di difesa (Djidji, Bremer e Rodriguez) dovrebbero essere confermati in blocco, ma occhio a Buongiorno che insidia lo svizzero per la titolarità sul centrosinistra difensivo. Sulle fasce, considerata l'assenza di Aina (in Coppa d'Africa), i problemi fisici di Ansaldi positivo al virus, e il fatto che Fares si è aggregato al gruppo solo oggi, dovrebbero partire ancora dal 1' Singo e Vojvoda. Al centro Lukic e Mandragora dovrebbero essere confermati, ma Pobega scalpita e non è da escludere una sua possibile titolarità nel centro-sinistra del centrocampo granata. Juric, però, dovrebbe dare fiducia agli interpreti che bene hanno figurato con la Fiorentina. Sulla trequarti, invece, si dovrebbe vedere dall'inizio la coppia croata Pjaca-Brekalo, dato che Praet è uscito acciaccato dal match con la Fiorentina. Il belga, comunque, sarà convocato: nelle prossime ore farà un provino e non è escluso che in extremis possa riprendersi la titolarità. Infine, la punta centrale sarà Sanabria.