Il Torino è alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, dovendo fare i conti con una rosa corta a causa degli infortuni. Si gioca lunedì 3 aprile alle 20.45 al Mapei Stadium. Quattro i giocatori granata indisponibili: Aina, Karamoh, Ilic e Vieira. Il tecnico del Toro Juric andrà a schierare il suo consueto 3-4-2-1.

Gravillon dal 1'

In porta dovremmo trovare il solito Milinkovic-Savic, con Schuurs pronto a prendersi il suo ruolo da centrale difensivo. A destra Gravillon ha vinto il duello con Djidji per un posto da titolare, mentre Buongiorno giocherà a sinistra come confermato dallo stesso Juric.

Centrocampo, le chiavi a Ricci

In mezzo la campo invece dovrebbe andare a comporsi la coppia Ricci-Linetty, complice anche l'assenza di Ilic: Gineitis si candida ma dovrebbe partire in panchina con un possibile ingresso nel secondo tempo, stesso discorso per Adopo. Sulle fasce dovremmo invece vedere Singo a destra vista l'assenza di Aina, mentre a sinistra al momento sembra favorito Rodriguez al posto di Vojvoda.

Attacco obbligato

In fase offensiva Juric ha un Miranchuk non al 100% seppur convocato, dunque sulla trequarti dovremmo vedere Vlasic a destra e Radonjic a sinistra, mentre l'attaccante centrale dovrebbe essere proprio Sanabria. Pellegri ora è pronto almeno per uno spezzone di gara.

Dionisi col tridente

L'allenatore avversario dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 composto da Rogerio e Zortea come terzini, mentre i due centrali dovrebbero essere Ferrari ed Erlic. A centrocampo dovrebbero esserci Frattesi insieme a Lopez ed Henrique. Infine dovremmo vedere un tridente pesante con Laurienté e Berardi a supporto di Pinamonti.

FORMAZIONI

Serie A 03/aprile ore 20:45 SASSUOLO TORINO 4-3-3 Modulo 3-4-3 Alessio Dionisi Allenatore Ivan Juric

In campo Andrea Consigli 47 Nadir Zortea 21 Martin Erlic 28 Gian Marco Ferrari 13 Rogerio 6 Davide Frattesi 16 Maxime Lopez 27 Matheus Henrique 7 Domenico Berardi 10 Andrea Pinamonti 9 Armand Laurienté 45 Vanja Milinkovic-Savic 32 Andreaw Gravillon 5 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Wilfried Singo 17 Samuele Ricci 28 Karol Linetty 77 Ricardo Rodríguez 13 Nikola Vlasic 16 Nemanja Radonjic 49 Antonio Sanabria 9