Il Torino si prepara per la prossima partita di campionato contro lo Spezia di Thiago Motta. Il tecnico dei granata Ivan Juric arriva alla partita con alcune problematiche, ancora legate all'infermeria che non smette di riempirsi lasciandolo con poche alternative. L'allenatore schiererà il suo consueto 3-4-2-1, cambiando alcuni interpreti obbligatoriamente rispetto alla sfida contro la Sampdoria della settimana passata. In porta resterà Milinkovic-Savic, con Bremer e Djidji che vanno verso una comoda conferma viste le buone prestazioni nelle ultime gare. Come braccetto di sinistra Rodriguez si candida per un posto, ma al momento il favorito pare essere ancora Buongiorno. In mezzo al campo, viste le assenze di Mandragora e Pobega, Juric schiererà quasi sicuramente un ritrovato Lukic e al suo fianco potrebbe rivedersi l'ex Primavera Kone, dopo quell'apparizione contro il Napoli (a seguito dell'infortunio di Mandragora). Non è ancora detta l'ultima parola, perché Rincon potrebbe sempre essere schierato titolare, ma al momento Kone sembra favorito. Sugli esterni non dovrebbero esserci particolari dubbi sulla coppia Aina-Singo vista nell'ultima partita. Infine, sulla trequarti ci sarà pressoché quasi sicuramente Linetty, mentre per il secondo interprete ci sarà da riflettere. Praet non ce la fa dal primo minuto, come ha detto Juric in conferenza stampa, quindi restano due alternative: Verdi, ritrovato nell'ultima gara, o Pjaca, recuperato questa settimana. Al momento parte favorito l'ex Bologna. Il ruolo di centravanti dovrebbe poi andare al capitano Belotti, che dovrebbe partire dal primo minuto facendo una sorta di staffetta con Sanabria durante il match.