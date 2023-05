Vigilia di Spezia-Torino, partita che mette in palio una possibilità importante di rimanere attaccati al treno europeo. I granata ci arrivano dopo un pareggio con la Fiorentina e con la consapevolezza di non essere padroni del proprio destino in ottica ottavo posto (il Monza, che giocherà domenica alle 15, è avanti di due punti). Ma anche con la voglia di non lasciare niente di intentato. Unico indisponibile sarà Radonjic. Davanti ci sarà lo Spezia, assetato di punti per ottenere la salvezza, a solo un punto dal Verona terzultimo.

Difesa titolare: Djidji, Schuurs, Buongiorno

In porta il solito Vanja, davanti a lui Djidji e le conferme di Schuurs e Buongiorno. L'olandese ha avuto una delle pochissime amnesie contro la Fiorentina, costata però carissima a causa della rete di Jovic. Il difensore scuola Toro, invece, cerca continuità dopo un maggio di altissimo livello.

Centrocampo: Rodriguez di nuovo esterno

Juric dovrebbe puntare su Ricardo Rodriguez di nuovo esterno. Lo svizzero dà delle sicurezze, soprattutto in fase difensiva, uniche in rosa. Al suo fianco ci saranno Ilic e Ricci, ancora titolari insieme dopo le ultime gare in cui hanno fatto bene. A destra Singo è favorito. Ma ai box pronto Lazaro a subentrare con i suoi cross pennellati.

Attacco: i migliori a disposizione

Dovrebbero esserci, seppur non al top, sia Miranchuk che Sanabria. Inamovibile il paraguayano ha trascinato i granata per tutto il 2023. Juric da lui si aspetta gol e prestazioni di qualità, come ha abituato. A completare la trequarti dovrebbe esserci Vlasic. Se Miranchuk dovesse partire dalla panchina, a prendere il suo posto sarebbe Karamoh, con Vlasic spostato sul centro-destra.

FORMAZIONI

Serie A 27/maggio ore 15:00 SPEZIA TORINO 3-4-3 Modulo 3-4-2-1 Leonardo Semplici Allenatore Ivan Juric

In campo Bartlomiej Dragowski 69 Dimitrios Nikolaou 43 Ethan Ampadu 4 Przemyslaw Wisniewski 55 Arkadiusz Reca 13 Albin Ekdal 8 Salvatore Esposito 25 Mehdi Bourabia 6 Kelvin Amian 27 Emmanuel Gyasi 11 MBala Nzola 18 Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Wilfried Singo 17 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Ricardo Rodríguez 13 Aleksey Miranchuk 59 Nikola Vlasic 16 Antonio Sanabria 9