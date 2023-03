Vigilia di Torino-Bologna, partita che mette in palio una possibilità importante di rimanere attaccati al treno europeo. I granata ci arrivano dopo una sconfitta bruciante nel derby, ma con la consapevolezza di poter essere una realtà ancora competitiva. Juric si presenta con alcune defezioni già ben note come Ricci (assente per squalifica) e gli infortunati Vlasic, Pellegri, Zima, Vieira e Lazaro. Andrà a schierare il consueto 3-4-2-1, come visto nel corso della stagione, e non ci sarebbe da sorprendersi se venisse confermato in blocco l'undici iniziale visto contro la Juventus.

Ancora Djidji in difesa favorito su Gravillon

Il reparto arretrato vedrà quindi Milinkovic-Savic in porta. A destra, nonostante si avvicini il momento di una possibilità da titolare per Gravillon, resta Djidji il favorito per prendersi il posto accanto all'intoccabile Schuurs. Il ruolo di terzo difensore dovrebbe appartenere a Buongiorno.

Centrocampo, ancora Linetty-Ilic in mezzo

A centrocampo dovremmo trovare sul centro-sinistra Ilic, già un punto fermo nella scacchiera di Juric, insieme a Linetty che al momento è avvantaggiato rispetto ad Adopo per una maglia da titolare. Sulla destra dovrebbe esserci Singo, anche lui in vantaggio rispetto ad Aina, mentre a sinistra dovrebbe arrivare una conferma per Rodriguez, che al momento sta un passo avanti a Vojvoda.

L'attacco del derby

In avanti invece dovremmo trovare una conferma in blocco dell'attacco visto contro la Juventus nel derby. Questo vuol dire che la trequarti dovrebbe essere ricoperta da Miranchuk a destra e Karamoh a sinistra, con Sanabria unica punta centrale.

Bologna, occhio ad Arnautovic

L'allenatore del Bologna, Thiago Motta, dovrebbe schierare Skorupski in porta, una difesa a 4 composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Cambiaso. Il centrocampo invece dovrebbe essere con Schouten e Medel (non c'è l'infortunato Dominguez). Per concludere, la trequarti dovrebbe vedere Orsolini, Ferguson e Soriano, con Barrow unica punta centrale. Arnautovic dovrebbe così partire dalla panchina, ma attenzione comunque a possibili sorprese per l'austriaco da poco tornato da un infortunio.

FORMAZIONI

Serie A 06/marzo ore 20:45 TORINO BOLOGNA 3-4-2-1 Modulo 4-2-3-1 Ivan Juric Allenatore Thiago Motta

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Stephane Singo 17 Karol Linetty 77 Ivan Ilic 8 Ricardo Rodríguez 13 Aleksey Miranchuk 59 Yann Karamoh 7 Antonio Sanabria 9 Lukasz Skorupski 28 Stefan Posch 3 Adama Soumaoro 5 Jhon Lucumí 26 Andrea Cambiaso 50 Jerdy Schouten 30 Gary Medel 17 Riccardo Orsolini 7 Lewis Ferguson 19 Roberto Soriano 21 Musa Barrow 99