Il Torino di Ivan Juric si prepara per la quindicesima giornata di Serie A, che verrà disputata allo stadio Olimpico Grande Torino contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. La squadra granata arriva al match in una situazione di grande emergenza, visti i tanti infortuni che hanno colpito il Toro nel corso di questo inizio di stagione. L'ultimo è stato proprio Belotti, che dovrà essere assente fino all'anno prossimo. In porta Juric andrà a schierare Milinkovic-Savic, e davanti al portiere serbo ci sarà una difesa inedita. Toccherà a Zima affiancare il solito Bremer, mentre il ruolo di terzo interprete potrebbe toccare a Izzo, visto il piccolo acciacco fisico di Buongiorno (dal quale comunque il difensore ha recuperato), l'infortunio di Djidji e l'indisponibilità di Rodriguez. In mezzo al campo ci dovrebbero essere i soliti due giocatori, Lukic e Pobega, con Ania a destra - pronto a sostituire Singo (anche lui reduce da un piccolo acciacco, ma è convocato) - e Vojvoda a sinistra. Sulla trequarti il tecnico granata dovrebbe puntare sulla coppia titolare, formata da Brekalo e da Praet. Pjaca rimane comunque in corsa per un posto da titolare. Infine il ruolo di attaccante centrale, visto l'infortunio di Belotti, sarà vestito da Sanabria.