Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 15 allo stadio Olimpico "Grande Torino". I granata arrivano allo scontro diretto per l'ottavo con quasi tutto l'organico a disposizione, fatta eccezione per Radonjic che è ancora ai box.

Difesa: Schuurs torna titolare

I primi cambi rispetto all'undici scelto contro il Verona dovrebbero avere luogo già in difesa. Tra i pali ci sarà sempre Milinkovic-Savic, davanti a lui un terzetto che segnerà con ogni probabilità il ritorno da titolare di Schuurs dopo l'infortunio. Dovrebbe essere invece confermato Djidji sulla destra. Buongiorno scalerà invece a sinistra, per far spazio in mezzo all'olandese.

Centrocampo: Rodriguez favorito su Vojvoda

Per quanto riguarda il centrocampo si profila invece un parziale ricambio sulle corsie esterne. Va verso la conferma Singo, che verrà schierato sull'out di destra, salvo sorprese. A sinistra invece sono in due in corsa per un posto: dovrebbe toccare a Rodriguez, avanzato come esterno di centrocampo, con Vojvoda alla finestra. In mezzo verrà riproposta, salvo problematiche dell'ultimo secondo, la coppia Ilic-Ricci.

Attacco: Miranchuk scalda i motori, Sanabria ci prova

Qualche ballottaggio da segnalare tra trequarti e attacco. Miranchuk è pronto al rientro dopo la frattura al mignolo del piede e ha messo nel mirino il match con la Fiorentina: al momento è in vantaggio per un posto da titolare, con Karamoh pronto come alternativa. L'altro trequartista sarà invece Vlasic, decisivo contro il Verona. Lotta a due per il ruolo di prima punta. Sanabria ha già recuperato e, a quanto detto da Paro, è pronto a partire anche dal 1'; Pellegri d'altro scalpita per avere più minutaggio. Dovrebbe spuntarla il paraguaiano, tra gli uomini più in forma dei granata nel 2023.

Fiorentina: Mandragora-Duncan in mezzo, Jovic prima punta

FORMAZIONI

Serie A 21/maggio ore 15:00 TORINO FIORENTINA 3-4-2-1 Modulo 4-2-3-1 Juric Allenatore Italiano

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Wilfried Singo 17 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Ricardo Rodríguez 13 Aleksey Miranchuk 59 Nikola Vlasic 16 Antonio Sanabria 9 Michele Cerofolini 31 Lorenzo Venuti 23 Lucas Martínez 28 Igor Julio 98 Aleksa Terzic 15 Rolando Mandragora 38 Alfred Duncan 32 Christian Kouamé 99 Antonín Barák 72 Riccardo Saponara 8 Luka Jovic 7