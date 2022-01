Dopo il rinvio della partita contro l'Atalanta causa Covid , domani alle 17.00 il Torino inizierà il proprio girone di ritorno contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Prima gara nel 2022 per entrambe le squadre, visto che anche la Fiorentina non ha potuto giocare contro l'Udinese in quella che sarebbe stata la prima gara del nuovo anno. Nonostante questo, i viola partono notevolmente avvantaggiati: oltre a non aver accusato lo stop delle attività a causa del Covid, la squadra di Italiano arriva sulle ali dell'entusiasmo.

Per quanto riguarda il Torino, soltanto domani verrà diramata la lista dei convocati, che è stato possibile comporre solo in extremis a causa degli avvenimenti convulsi delle ultime ore, tra test Covid e visite mediche di idoneità dei negativizzati. In base alle informazioni disponibili, ecco quello che potrebbe essere l'undici del Torino anti-Fiorentina. In porta dovrebbe esordire Etrit Berisha, già in campo con la maglia del Toro contro la Samp, ma mai impiegato in Serie A. L'unico vero ballottaggio è in difesa: Ricardo Rodriguez è favorito su Buongiorno per completare il terzetto con Zima e Bremer. Poca scelta sulle corsie: con Aina in Coppa d'Africa e Ansaldi a casa col Covid dovrebbero giocare Singo e Vojvoda. Al centro Mandragora dovrebbe riprendersi una maglia da titolare al fianco di Lukic, mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Praet e Brekalo a sostegno di Sanabria unica punta.