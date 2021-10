Dopo settimane di formazioni praticamente obbligate, Juric dovrà sciogliere qualche dubbio in vista della partita di domani sera (18:30) contro il Genoa. I rientri di Andrea Belotti e Dennis Praet danno all'allenatore croato la possibilità di variare la proposta offensiva: se la tentazione di schierare il Gallo è forte, Praet dovrebbe partire dalla panchina. Il modulo è il classico 3-4-2-1: Milinkovic-Savic è sicuro del posto tra i pali, Djidji, Bremer e Rodriguez dovrebbero comporre il terzetto di difesa, con Singo e Aina (favorito su Ansaldi) sulle corsie. Al centro, senza Mandragora, spazio a Lukic e Pobega, con Kone pronto a subentrare. Linetty, come anticipato, è in vantaggio nel ballottaggio con Praet mentre Brekalo sarà sicuramente titolare data l'assenza di Pjaca. In avanti la tentazione è quella di schierare Belotti dal primo minuto, da valutare la tenuta atletica del capitano granata, ancora in ballottaggio con Sanabria.