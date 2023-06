Vigilia di Torino-Inter, l'ultima partita della Serie A 2022/2023 per ambo le formazioni. Gli uomini di Juric si giocano l'ottava posizione con Fiorentina, Monza e Bologna, ma con il vantaggio di poter dipendere unicamente da loro stessi: con una vittoria sarebbe 8° posto matematico, altrimenti si dovrà fare i conti con i risultati delle avversarie. Gli unici indisponibili saranno Lazaro e Radonjic. Davanti, invece, ci sarà l'Inter, che ha già ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League tramite campionato e che sabato 10 giugno sfiderà il Manchester City nella finale dell'edizione attuale del torneo internazionale per club più importante d'Europa.

In mezzo al campo è confermatissima la coppia di mediani Ricci-Ilic , a maggior ragione dopo l'ottima prestazione fatta vedere contro lo Spezia e condita da una rete a testa. Per quanto riguarda le fasce, a destra dovrebbe agire nuovamente Singo , mentre sulla sinistra, complice l'arretramento in difesa di Rodriguez, dovrebbe essere schierato nuovamente Vojvoda .

Un'Inter proiettata alla finale di Champions League dovrebbe scendere in campo a Torino con una formazione piena di seconde linee. In porta ci dovrebbe essere Handanovic, con ogni probabilità all'ultima da titolare con la maglia nerazzurra, mentre in difesa, nel 3-5-2, Inzaghi dovrebbe schierare il tridente D'Ambrosio-De Vrij-Acerbi. Bellanova e Gosens dovrebbero essere i due esterni di centrocampo, mentre in mezzo, insieme ad Asllani e Gagliardini, dovrebbe partire dal 1' Calhanoglu. In attacco spazio a Lukaku, affiancato dal classe 2004 Dennis Curatolo.