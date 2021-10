Ci siamo: domani alle 18:00 andrà finalmente in scena il Derby della Mole numero 203 della storia. Torino e Juventus ci arrivano con gli stessi punti collezionati dopo sei giornate di campionato e daranno battaglia nonostante le assenze che limitano le scelte nei reparti avanzati di entrambi gli allenatori. Ivan Juric riproporrà il classico 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Zima al posto dello squalificato Djidji a destra, Bremer al centro e Rodriguez a sinistra. A centrocampo l'unico vero dubbio: Pobega e Lukic sono favoriti per la conferma, ma Mandragora insidia la titolarità in mediana. Sulle corsie, invece, dovrebbe tornare Aina insieme a Singo a causa dei fastidi accusati da Ansaldi nel post-Venezia. Sulla trequarti Linetty e Brekalo sono le scelte obbligate, così come Sanabria unica punta.

QUI JUVE - Reduce dalla vittoria in Champions contro i campioni in carica del Chelsea, Allegri ha dato soltanto due certezze in conferenza stampa: Chiellini e Szczesny. Senza Dybala e Morata, la Juventus dovrebbe confermare il 4-4-2 con Danilo, De Ligt (in ballottaggio con Bonucci), Chiellini e Alex Sandro in difesa. Cuadrado sarà l'esterno destro che può trasformare il sistema bianconero in corso d'opera, con Bentancur e Locatelli centrali e Rabiot a sinistra. In attacco l'irresistibile Chiesa e Moise Kean, favorito su Bernardeschi protagonista in Champions.