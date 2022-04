Torino e Milan sono pronte a sfidarsi allo stadio Olimpico Grande Torino, domenica alle ore 20:45: arriva la capolista in piena lotta scudetto e i granata vogliono ottenere punti importanti per impreziosire la loro stagione. Ecco le indicazioni sulle probabili formazioni. In porta, come ha specificato il tecnico in conferenza stampa, verrà confermato Berisha al posto di Milinkovic-Savic. Davanti all'estremo difensore ci sarà Bremer a capo della difesa, con probabilmente Izzo alla sua destra. Sul centro-sinistra è ballottaggio accesissimo tra Rodriguez e Buongiorno: il primo sembra leggermente favorito. In mezzo al campo ci sarà una defezione dell'ultima ora con Mandragora out per un affaticamento muscolare (lieve). Questo porta a considerare che Pobega, altro mancino, venga scelto al posto dell'ex Udinese, e al suo fianco ci sarà uno tra Lukic e Ricci, con il serbo al momento in vantaggio sull'italiano. Sulle fasce non dovrebbero esserci particolari dubbi, con Singo e Vojvoda pronti a prendere ancora una volta i loro posti da titolari. La punta centrale sarà sicuramente Belotti, e per quanto riguarda la trequarti aumentano le riflessioni di Juric. Brekalo sarà un titolare, ma se Pobega sarà arretrato in mediana dovrebbe giocare lui sul centro-destra, con Pjaca a quel punto favorito per giocare sul centro-sinistra.