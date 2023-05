Il Torino si proietta sulla gara casalinga contro il Monza di Palladino, per cercare di tornare al successo tra le mura amiche in campionato. Si gioca domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico "Grande Torino". I granata arrivano alla sfida con alcune defezioni, ultima quella di Schuurs , fermato da un problema muscolare. Indisponibili pure Radonjic, Aina e Zima.

Come visto a Genova contro la Sampdoria, Juric andrà a schierare Buongiorno al centro della difesa, con Rodriguez che prende il suo posto a sinistra, mentre Djidji è il candidato principale a prendersi il ruolo di titolare a destra (favorito su Gravillon). In porta, come sempre, ci sarà Milinkovic-Savic.

In mezzo al campo il tecnico granata dovrebbe andare verso la conferma della coppia titolare, composta da Ricci ed Ilic, anche se la candidatura di Linetty non va mai scartata a prescindere. Sulle fasce, complice la squalifica di Singo, invece dovremmo vedere Lazaro titolare a destra, mentre a sinistra dovrebbe esserci Vojvoda dal primo minuto.

In attacco invece dovremmo rivedere Miranchuk a destra, con a sinistra un ballottaggio tra Karamoh e Vlasic, con l'ex Inter che al momento sembra essere in vantaggio per la maglia da titolare. Al centro dell'attacco non dovrebbero esserci problemi per la titolarità di Sanabria.