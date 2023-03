Le probabili formazioni di Torino-Napoli: torna Vlasic dopo 36 giorni di stop

Il Torino sfiderà il Napoli nella giornata numero 27 della Serie A. I granata ci arrivano dopo due vittorie consecutive, con l'obiettivo di far male alla capolista anche se sarà molto complesso. Juric nel suo schieramento ritrova una pedina importante come Vlasic dopo più di un mese, ma nello stesso momento perde Miranchuk e Karamoh, obbligando il tecnico a scelte forzate con una coperta ancora una volta troppo corta per pensare a delle scelte importanti.

Djidji prova a tornare

In difesa dovrebbe esserci un solo cambio rispetto alla partita contro il Lecce. Djidji infatti sembra in vantaggio per tornare titolari, con un Gravillon molto positivo nella gara in Puglia, ma dovrebbe sedersi in panchina. Gli altri ruoli invece dovrebbero essere gli stessi, con Milinkovic-Savic in porta, Schuurs davanti al serbo e Buongiorno terzo difensore, braccetto di sinistra.

Ricci-Ilic, si può fare

In mezzo al campo dovremmo vedere la coppia tanto attesa: Ricci e Ilic sono pronti a prendersi la maglia da titolare insieme per dare al Toro più possibilità di fare male al Napoli. Sulle fasce non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla sfida contro il Lecce, con la conferma di Singo a destra e Rodriguez a sinistra.

Torna Vlasic

Juric lo ha detto anche in conferenza stampa, avendo perso Karamoh e Miranchuk si trova a fare delle scelte obbligate. A destra ci sarà il rientrante Vlasic, che dopo 36 giorni di infortunio può tornare titolare. A sinistra invece dovrebbe essere confermato Radonjic, essendo l'unico a disposizione oltre a Seck. L?attaccante centrale invece dovrebbe sempre essere Sanabria.

Napoli con i titolari

Spalletti dovrebbe schierare la squadra titolare nonostante abbiano giocato in Champions League mercoledì. In porta ci dovrebbe essere Meret, con una difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rahmani, Kim e Olivera al posto di Mario Rui. In mezzo al campo dovrebbero esserci Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco infine Lozano insieme alle due punte di diamante, Kvaratsckhelia e Osimhen.

FORMAZIONI

Serie A 19/marzo ore 15:00 TORINO NAPOLI 3-4-2-1 Modulo 4-3-3 Ivan Juric Allenatore Luciano Spalletti

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Wilfried Singo 17 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Ricardo Rodríguez 13 Nikola Vlasic 16 Nemanja Radonjic 49 Antonio Sanabria 9 Alex Meret 1 Giovanni Di Lorenzo 22 Amir Rrahmani 13 Kim Min-Jae 3 Mathías Olivera 17 André-Frank Zambo Anguissa 99 Stanislav Lobotka 68 Piotr Zielinski 20 Hirving Lozano 11 Victor Osimhen 9 Khvicha Kvaratskhelia 77