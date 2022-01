In porta dovrebbe essere confermato Milikovic-Savic, nonostante la prova un po' opaca contro i blucerchiati. Davanti al portiere serbo dovrebbe poi esserci Bremer a comandare la difesa, con Rodriguez confermato sulla sinistra e Djidji pronto a tornare e prendersi il posto di Zima. In mezzo al campo, come ha detto lo stesso Juric, Mandragora e Pobega sono interscambiabili: al momento sembra favorito l'ex Udinese, al fianco del solito Lukic. Sulle fasce confermati i due titolari della scorsa settimana, che hanno interpretato molto bene la gara: Vojvoda e Singo sono pronti a scendere in campo anche contro il Sassuolo. I due trequartisti titolari ormai sono Brekalo e Praet, e anche in questa gara dovrebbero essere confermati. Nel secondo tempo è pronto a subentrare Pjaca. Come attaccante centrale, la scelta dovrebbe vertere su Sanabria, il titolare di Juric in questo momento.