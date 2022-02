Il Torino torna in campo per provare a dimenticare la sconfitta di Udine e l'avversario per la gara di domani sera sarà il Venezia. Per questa sfida contro la formazione veneta Ivan Juric ha ancora un paio di dubbi di formazione. Tra i pali sarà confermato Milinkovic-Savic nonostante le critiche che gli sono state mosse dopo le ultime partite. Davanti al portiere serbo tornerà Bremer al centro della difesa e ai suoi fianchi dovrebbero agire Zima e Rodriguez a completare il terzetto arretrato. Sulle fasce spazio ancora alla confermatissima coppia formata da Singo e Vojvoda. A centrocampo il tecnico granata dovrà fare a meno degli squalificati Lukic e Mandragora. Al loro posto spazio a Pobega e Ricci, In avanti confermato ancora una volta Sanabria dal primo minuto, alle sue spalle dovrebbero trovare spazio Linetty al posto dell'infortunato Praet e uno tra Brekalo e Pjaca. Chi starà meglio tra i due croati vincerà il ballottaggio.

QUI VENEZIA - La formazione allenata da Paolo Zanetti dovrà fare a meno di un paio di elementi preziosi in difesa come Ebuehi e Ceccaroni che sono squalificati. al posto del terzino mancino del Venezia dovrebbe trovare spazio un ex Toro come Cristian Molinaro. Zanetti ha ancora un dubbio a metà campo con Tessmann e Fiordilino che si giocheranno fino all'ultimo una maglia da titolare. In avanti ci dovrebbe essere spazio per un altro ex granata come Mattia Aramu.