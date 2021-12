Il Torino sfiderà domenica 19 dicembre alle ore 18 l'Hellas Verona. Dopo la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, che ha visto Juric adottare un ampio turnover, per la sfida contro la sua ex squadra il tecnico è pronto a riproporre le prime scelte schierando la stessa formazione vista contro il Bologna in una partita che ha portato i tre punti agli uomini di Juric. In porta infatti torna Milinkovic-Savic, a riposo in Coppa. Bremer, nonostante il recente acciacco al polpaccio sinistro, dovrebbe riprendere il suo ruolo di leader al centro della retroguardia. Al suo fianco dovrebbero esserci Zima, che è favorito essendo Djidji non ancora al 100% (anche se il francese sarà convocato), mentre a sinistra dovrebbe quindi esserci Rodriguez. In mezzo al campo si scaldano i due titolarissimi, Pobega e Lukic, che piacciono molto a Juric e hanno convinto in questa prima parte di stagione. Sulle ali ci dovrebbero esser Singo sulla destra, con Vojvoda a sinistra: il kosovaro è favorito al momento su Aina. Per concludere, Sanabria si dovrebbe riprendere il posto da titolare al centro dell'attacco, con Praet e Pjaca che dovrebbero essere i due trequartisti titolari: l'ex Genoa dovrebbe essere preferito a Brekalo, che ha giocato titolare in Coppa Italia contro la Sampdoria.