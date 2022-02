Il Torino riprende il campionato di Serie A dopo la sosta sfidando l'Udinese allenata dall'ex granata Gabriele Cioffi. Per questa sfida, valida per la 24esima giornata, il tecnico del Toro Ivan Juric sarà costretto ad affrontare una piccola emergenza nel reparto difensivo. Sarà infatti indisponibile il giocatore di riferimento in questo reparto, ovvero Gleison Bremer che ha preso un cartellino giallo nell'ultima partita, contro il Sassuolo, ed essendo diffidato è scattata per lui la squalifica. Oltre al brasiliano, Juric dovrà fare a meno anche di Koffi Djidji (problema al pube) ed è in dubbio pure Alessandro Buongiorno (infortunio all’adduttore) come affermato dallo stesso tecnico nella conferenza alla vigilia del match. Nel consueto 3-4-2-1 di Juric, se il centrale classe 1999 non dovesse farcela verrà lanciato dal primo minuto Armando Izzo con David Zima che si sposterebbe al centro mentre Rodriguez rimane a sinistra. Per il resto dovrebbe ricomporsi la stessa formazione vista contro il Sassuolo con Milinkovic-Savic in porta, Singo e Vojvoda sugli esterni con Lukic e Mandragora a centrocampo (quest'ultimo è favorito nel ballottaggio con Pobega). In avanti la prima punta dovrebbe essere come sempre Sanabria che sembra verrà supportato nuovamente da Praet e Brekalo che agiranno sulla trequarti.