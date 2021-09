Sesta giornata di campionato per il Toro di Ivan Juric, che nel monday night affronterà il Venezia di Zanetti. Gli infortuni limitano le scelte offensive del tecnico croato, che recupera Verdi ma perde Pjaca, in gol contro Sassuolo e Lazio. Comunque, nessun dubbio per quanto riguarda il modulo: Juric conferma il 3-4-2-1 con cui il Torino sta mostrando belle cose nelle ultime settimane. In porta Vanja Milinkovic-Savic, che non subisce gol su azione da tre partite. Nel terzetto di difesa Zima è leggermente favorito sul rientrante Izzo e Djidji, al centro Bremer sarà ancora il perno mentre a sinistra Buongiorno potrebbe far rifiatare Rodriguez. Singo e Aina favoriti sulle corsie, con Lukic abbastanza sicuro di una maglia da titolare e Mandragora in vantaggio su Pobega. Sulla trequarti la coppia Linetty-Brekalo verso la riconferma a supporto di Sanabria.