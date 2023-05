Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato contro l'Hellas Verona, che verrà giocato allo stadio Bentegodi di Verona alle ore 12:30 di domenica. I granata arrivano alla sfida con alcune defezioni importanti sulla trequarti, come quella di Radonjic e di Miranchuk, e Juric dovrà cercare di schierare la migliore formazione possibile per tentare la terza vittoria consecutiva fuori casa.

Difesa: ci prova Schuurs

In porta ci sarà Milinkovic-Savic, ancora diffidato, con Schuurs che prova a tornare titolare dopo il suo guaio muscolare. Si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. In caso contrario sarebbe pronto Buongiorno a spostarsi al centro. In ogni caso il canterano dovrebbe essere in campo come braccetto di sinistra, con Djidij che invece andrà a destra.

Centrocampo: Lazaro più di Singo

Sulle fasce invece dovrebbero esserci Lazaro a destra, al momento favorito su Singo, e a sinistra ancora una volta Rodriguez, che al momento sembra più avanti rispetto a Vojvoda, ma il ballottaggio è vivo. In mezzo al campo invece si va verso la conferma della coppia Ricci-Ilic, che ha dato buoni segnali nell'ultimo match disputato dal Toro. Mai da scartare comunque la candidatura di Linetty.

Attacco: Seck si candida per sostituire Miranchuk

In attacco invece dovremmo trovare Seck destra insieme a Vlasic a sinistra: in questo momento sono loro i favoriti, con Karamoh che però è ancora in ballottaggio. Se giocasse l'ex Inter e Parma, si piazzerebbe sulla sinistra, con Vlasic a destra. In attacco, non in discussione Sanabria dal 1'.

Verdi titolare nel Verona

L'avversario dovrebbe arrivare alla sfida con Montipò in porta, la difesa a tre composta da Magnani, Hien e Dawidowicz. In mezzo al campo invece dovremmo trovare Abildgaard e Tameze, mentre sulle fasce ci dovrebbero essere Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Sulla trequarti troviamo il grande ex della partita Verdi, insieme a Duda. Unica punta invece dovrebbe essere Djuric.

FORMAZIONI

Serie A 14/maggio ore 12:30 VERONA TORINO 3-4-2-1 Modulo 3-4-2-1 Marco Zaffaroni Allenatore Ivan Juric

In campo Lorenzo Montipò 1 Giangiacomo Magnani 23 Isak Hien 6 Pawel Dawidowicz 27 Marco Faraoni 5 Adrien Tameze 61 Oliver Abildgaard 28 Darko Lazovic 8 Simone Verdi 7 Ondrej Duda 33 Milan Djuric 19 Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Valentino Lazaro 19 Samuele Ricci 28 Ivan Ilic 8 Ricardo Rodríguez 13 Demba Seck 23 Nikola Vlasic 16 Antonio Sanabria 9