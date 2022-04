Alla vigilia di Salernitana-Torino, il tecnico granata Juric sta cercando di comporre la migliore formazione da schierare a Salerno: si gioca sabato sera (ore 20.45, stadio Arechi) la 31esima giornata di Serie A 2021/2022, di fronte ai granata ci sarà una Salernitana chiamata a vincere per non spegnere del tutto le speranze di salvezza. Nel Toro ci sono diversi dubbi da sciogliere, viste le assenze e la scarsa forma di alcuni elementi della rosa granata. Ma i due estremi della formazione sono certi: in porta giocherà Berisha, come affermato in conferenza stampa da Juric, mentre in attacco ci sarà Belotti. Davanti all'estremo difensore un altro sicuro del suo posto è Bremer, mentre al suo fianco se la giocano in quattro. Sulla destra al momento il favorito sembra Izzo, con Zima che partirebbe dalla panchina, mentre a sinistra è Rodriguez che dovrebbe avere la meglio su Buongiorno.

In mezzo al campo salgono le quotazioni di Ricci, che potrebbe giocare sul centro-destra: al sua fianco è Mandragora il giocatore che completa il duo. Sulle fasce dovrebbero esserci pochi dubbi, con Vojvoda (a sinistra) e Singo (a destra) pronti a scendere in campo da titolari. In attacco, come punta centrale, ci sarà come detto Belotti, mentre sulla trequarti ci sono ancora parecchi dubbi viste le assenze di Pobega e Praet. Sul centro-destra si candida il giovane Seck, ma potrebbe essere avanzato Lukic (e sullo sfondo resta l'alternativa Linetty). Sul centro-sinistra il titolare è Brekalo, che però è reduce da alcuni giorni di isolamento per Covid. Se non dovesse dare le garanzie adeguate, sarebbe rimpiazzato da Pjaca.

QUI SALERNITANA - La vecchia conoscenza del Torino Davide Nicola dovrebbe scendere in campo con Sepe in porta, una difesa a quattro composta da Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri. In mezzo al campo dovrebbero esserci Coulibaly ed Ederson, con Verdi, Bonazzoli e Kastanos a comporre la trequarti, colma di vecchi volti visti al Torino. L'unico attaccante dovrebbe essere, infine, Djuric.

FORMAZIONI

Serie A 02/aprile ore 20:45 SALERNITANA TORINO 4-2-3-1 Modulo 3-4-2-1 Davide Nicola Allenatore Ivan Juric

In campo Luigi Sepe 55 Pasquale Mazzocchi 30 Radu Dragusin 25 Federico Fazio 17 Luca Ranieri 19 Lassana Coulibaly 18 Éderson 13 Grigoris Kastanos 20 Federico Bonazzoli 9 Simone Verdi 10 Milan Djuric 11 Etrit Berisha 1 Armando Izzo 5 Bremer 3 Ricardo Rodríguez 13 Wilfried Stephane Singo 17 Samuele Ricci 28 Rolando Mandragora 38 Mërgim Vojvoda 27 Sasa Lukic 10 Josip Brekalo 14 Andrea Belotti 9