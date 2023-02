Il Torino si prepara per il posticipo di lunedì sera: la sfida sarà contro la Cremonese di Ballardini, che arriva allo stadio Olimpico Grande Torino ancora senza vittorie in Serie A. Juric non potrà fare affidamento su alcuni componenti della sua squadra, tra cui sicuramente Ricci e Pellegri, ma anche i lungodegenti Lazaro e Zima.

Blocco difensivo

Il tecnico croato va verso la conferma del blocco difensivo spesso visto in campo, con Milinkovic-Savic a difendere i pali granata, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Djidji a destra, Schuurs al centro (nonostante la diffida pendente) e Buongiorno a sinistra, con quest'ultimo che però è ancora in corsa con Rodriguez.

Centrocampo, Linetty si candida

In mezzo al campo, con le assenze già citate, dovrebbe rivedersi dal primo minuto il sorprendente Adopo, mentre per l'altro ruolo sarà una corsa a tre. Al momento il favorito sembra appunto Linetty, ma non è da escludere Ilic (che però non è ancora al meglio e dovrebbe entrare a gara in corso), con Gineitis che resta in lizza ma non è il favorito. Sulle fasce dovremmo invece trovare Aina a destra e Vojvoda a sinistra: il nigeriano è favorito su Singo.

Torna Karamoh

In attacco ci dovrebbe essere la conferma per Sanabria come punta centrale, vista l'indisponibilità di Pellegri, con Miranchuk che dovrebbe giostrare dietro il paraguaiano sulla destra. Sulla trequarti sinistra invece dovrebbe esserci uno stop per Vlasic, che a causa di un acciacco muscolare svelato oggi da Juric in conferenza potrebbe partire dalla panchina, per lasciare spazio al ritorno di Karamoh.

Ballardini con Meité e Benassi

La squadra avversaria dovrebbe schierare Carnesecchi in porta, una difesa a tre composta da Aiwu, Bianchetti e Chiriches (Vazquez è squalificato). In mezzo al campo invece dovrebbero esserci due ex volti granata, Meité e Benassi, insieme a Pickel. Sulle fasce poi dovemmo trovare Sernicola a destra e Valeri a sinistra, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere quella composta da Ciofani e Felix Afena-Gyan, con Dessers e Okereke che comunque hanno recupero dai problemi fisici e dovrebbero sedersi in panchina.

FORMAZIONI

Serie A 20/febbraio ore 20:45 TORINO CREMONESE 3-4-2-1 Modulo 3-5-2 Ivan Juric Allenatore Davide Ballardini

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Koffi Djidji 26 Perr Schuurs 3 Alessandro Buongiorno 4 Ola Aina 34 Michel Adopo 21 Karol Linetty 77 Mërgim Vojvoda 27 Aleksey Miranchuk 59 Yann Karamoh 7 Antonio Sanabria 9 Marco Carnesecchi 12 Emanuel Aiwu 4 Vlad Chiriches 21 Matteo Bianchetti 15 Leonardo Sernicola 17 Charles Pickel 6 Soualiho Meïté 28 Marco Benassi 26 Emanuele Valeri 3 Daniel Ciofani 9 Felix Afena-Gyan 20