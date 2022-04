La prossima sfida di campionato del Torino sarà in casa, alle ore 15 di sabato 23 aprile, contro lo Spezia di Thiago Motta. I granata saranno con qualche giocatore in meno a causa di acciacchi fisici, per i quali Juric dovrà rimaneggiare un po' la formazione in vista della gara. Ecco le indicazioni sulla probabile formazione. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa ci sarà sicuramente come centrale Bremer, mentre al suo fianco dovrebbero esserci Zima a destra (Izzo indisponibile, Djidji appena rientrato) e Rodriguez a sinistra, con Buongiorno che sembra sfavorito nel ballottaggio al momento. In mezzo al campo, come ha affermato lo stesso Juric, ci sarà Mandragora (recuperato definitivamente) e al suo fianco dovrebbe esserci Ricci, protagonista in questo finale di campionato. Sulle fasce sicuro di un posto Vojvoda sulla sinistra, mentre sulla destra Aina appare favorito su Singo per un posto da titolare. Sulla trequarti Praet partirà dalla panchina, quindi è probabile che il tecnico croato sposti Lukic sulla destra (al posto dell'infortunato Pobega), e sulla sinistra ecco il solito Brekalo. L'attaccante centrale è un dubbio che ha anche lo stesso Juric: Sanabria e Pellegri si giocano un posto, possibile che alla fine la spunti il paraguaiano. A gara in corso potrebbe entrare Praet, recuperato dalla frattura al piede e pronto a dare il suo contributo.