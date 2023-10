Corriere Torino: “Esami strumentali per Schuurs e Tameze”

"Sono ore di apprensione in casa granata: in giornata Perr Schuurs si sottoporrà agli esami strumentali che faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro - si legge sul quotidiano - . Una torsione innaturale per il centrale olandese, rimasto con il piede piantato a terra dopo un contrasto. Il problema è parso fin da subito grave, tanto che il giocatore ha lasciato il campo in lacrime sulla barella. C’è dunque il timore di un lungo stop, ma solamente gli accertamenti di oggi potranno chiarire la portata dell’infortunio e i relativi tempi di recupero. Esami in vista anche per Tameze".