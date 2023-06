Corriere Torino: “Il Toro in ritiro a Pinzolo: 5 le amichevoli”

Tra un mese, il Torino comincerà il suo ritiro a Pinzolo per prepararsi al meglio alla nuova stagione 2023/2024: "Lo stesso Toro gettò le basi della propria stagione a Pinzolo sia negli anni Ottanta, con Radice allenatore, sia a inizio anni Novanta, ai tempi di Mondonico e delle imprese in Coppa Uefa e Coppa Italia", scrive il Corriere Torino. Una meta, perciò, quella scelta da Ivan Juric ricca di significato e storia. Tra i vari allenamenti, il Torino si metterà alla prova con qualche amichevole, tra cui Modena e Reims. "In tutto saranno cinque amichevoli a precedere la prima gara ufficiale, i trentaduesimi di Coppa Italia a Torino a ridosso di Ferragosto. Per una stagione da poco finita, ce n’è un’altra che di fatto è già iniziata".