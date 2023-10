Corriere Torino: “L’infinito derby dei ricordi”

Juventus-Torino rievoca sempre ricordi, che siano essi dolci o amari. Corriere Torino nella sua pagina dedicata al mondo dello sport porta alla luce un'iniziativa relativa proprio alla famosa stracittadina piemontese. "No, questo non è un derby giocato a colpi di cimeli. Semmai un viaggio in due mondi così vicini e così lontani come il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata e lo Juventus Museum. Due sale della memoria, dove la stracittadina della Mole ha lasciato un’eredità di ricordi più o meno abbondanti. Due poli opposti, simbolicamente uniti nel ricordo delle tragedie non rispettive ma reciproche di Superga e dell’Heysel".