Corriere Torino: “Rientra l’allarme difesa, con l’Inter riecco Buongiorno e Sazonov”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la situazione infortunati in casa Toro con miste Juric che nelle ultime partite era dovuto correre ai ripari per affrontare una emergenza in difesa. Per buona parte del match contro il Verona e poi nel derby contro la Juventus, il tecnico granata ha infatti dovuto schierare nel terzetto arretrato Tameze che di mestiere fa il mediano. Questo a causa dell'assenza in contemporanea di Sazonov, Buongiorno e Djidji oltre ad uno Zima non in perfetta forma. Adesso però, grazie anche al weekend di sosta del campionato, l'allarme sembra essere rientrato e prima di sabato quando il Torino ospiterà l'Inter rientreranno i primi due della lista. Buongiorno e Sazonov sono infatti sulla via del recupero e saranno a disposizione di Juric per la complicata gara contro i nerazzurri mentre Zima sta crescendo di condizione e potrà a breve tornare in gruppo al 100%. In difesa rimane quindi fuori soltanto ancora Djidji alle prese con il recupero post operazione.