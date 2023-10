Corriere Torino: “Tameze, nessuna lesione: può puntare al Lecce”

Arrivano buone notizie in seguito agli esami strumentali effettuati ad Adrien Tameze: per il centrocampista ex Verona il fastidio ai flessori accusato al termine di Torino-Inter si è rivelato essere solo un sovraccarico e dunque può puntare a tornare con il Lecce. Juric spera di ritrovare anche Zapata con i giallorossi: "Cautela per l’attaccante colombiano, fermo per un trauma elongativo. Secondo Juric si tratta di una vecchia cicatrice che dà fastidio, e proprio per questo vanno evitate ricadute. Solo venerdì si potrà stabilire qualcosa sulla convocazione dell’ex Atalanta" scrive il quotidiano.