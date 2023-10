Corriere Torino: “Tameze si è preso il Toro giocando un po’ ovunque”

L'edizione odierna del quotidiano parla del centrocampista ex-Hellas Verona, che arrivato a Torino si è distinto per la propria duttilità. A seguire le parole del quotidiano: "Dove lo metti, sta. La situazione di Adrien Tameze è cambiata nel breve volgere di un mese. Era arrivato alla sosta di settembre in ritardo atletico, ora vive quella di ottobre da caposaldo della formazione di Juric e da punto di riferimento in un momento di difficoltà della squadra."