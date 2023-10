Corriere Torino: “Un Toro a tutto cuore”

L'anima del Torino ritorna con prepotenza e i piemontesi tornano a vincere dopo quattro giornate e zero gol segnati. E chi rappresenta l'anima di questo Torino se non Alessandro Buongiorno? Ne parla proprio Corriere Torino: "Senza anima il Toro non va da nessuna parte e l’anima del Toro di oggi è Alessandro Buongiorno. La serie negativa di 4 partite con un solo punto raccolto e zero gol fatti si è interrotta in coincidenza con il ritorno da titolare del numero 4, che ha segnato la rete decisiva a Lecce dopo essersi messo alle spalle un infortunio. «Con questa partita ricomincia il campionato del Torino – esclama convinto il difensore granata poco dopo il 90’ –. Vedere la squadra soffrire e non poter aiutare è stata dura: quando stavo fuori avevo ancora più voglia di giocare e di dimostrare il mio valore".