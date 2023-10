Gazzetta dello Sport: “Buongiorno pensaci tu”

Alessandro Buongiorno potrebbe tornare a disposizione di Juric per la gara di sabato pomeriggio con il Lecce. "Il vicecapitano granata ha superato senza problemi i primi due allenamenti della settimana e tra oggi e domani verrà sollecitato ad aumentare i giri del suo brillante e giovane motore. Il problema muscolare accusato contro la Lazio (lesione di primo grado all’adduttore destro) si è risolto a tempo di record (lo stop risale al 27 settembre) e il giocatore ieri ha rassicurato lo staff di Juric circa la sua volontà massima di prendere parte alla sfida con il Lecce" si legge sul quotidiano. Novità per quanto riguarda Schuurs: il difensore olandese quest'oggi verrà visitato dal professor Stefano Zaffagnini per decidere la data dell'operazione per la ricostruzione del crociato anteriore.