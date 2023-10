Gazzetta dello Sport: “La rabbia di Juric”

Stadium. Dopo la prima domanda di colpo si lascia andare all’indietro sulla sedia in segno di sconforto" si legge tra le pagine del quotidiano. Il Torino ha perso un altro derby della Mole e il tecnico granata in conferenza era parecchio provato: "Così è frustante, è frustante prendere gol in questo modo. Sono molto dispiaciuto ho un rammarico enorme per i tifosi perché non sono riuscito a dargli la gioia. Non accuso nessuno, i ragazzi hanno interpretato la partita come avevo chiesto. Se ci troviamo in questa situazione, la colpa è mia: questo è un inizio di stagione non all’altezza di quello che avevamo immaginato, ce lo aspettavamo diverso. Non sono riuscito a dare quel qualcosa in più: ho commesso tanti errori" ha detto l'allenatore del Toro.