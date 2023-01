Gazzetta dello Sport: “Toro, giocare e sperimentare con i giovani”

I giovani sono la chiave su cui puntare, e Ivan Juric potrebbe sperimentarlo già domani sera contro la Fiorentina: Adopo e Bayeye hanno portato entusiasmo alla squadra dopo San Siro, e la formazione scesa in campo contro lo Spezia non era nella forma migliore. Proprio per questo, contro i viola i giovani potrebbero essere una soluzione, a partire da Zima in difesa che potrebbe prendere il posto di Djidji.