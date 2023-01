Gazzetta dello Sport: “Toro, prima l’Empoli e poi i quarti di Coppa Italia”

La gara di sabato scorso al Franchi contro la Fiorentina, la sfida di oggi contro l'Empoli, e mercoledì 1 febbraio i quarti di Coppa Italia di nuovo al Franchi: si è svolta così l'ultima settimana del Torino, che andrà in Toscana per tre volte di fila. Quella di oggi al Castellani potrebbe rivelarsi per i granata la chiave del loro futuro: stuzzica l'idea di raggiungere il settimo posto e un provvisorio accesso in Conference League in campionato, e poi raggiungere la semifinale di Coppa Italia dopo il confronto con la Fiorentina. Ciò che ostacola il percorso, è però un'emergenza numerica causa diversi acciacchi: in difesa Djidji e Zima sono indisponibili, e probabilmente non recupereranno neanche per mercoledì. Dunque, il timone del reparto difensivo potrà contare su soli 3 giocatori: Buongiorno, Schuurs, Rodriguez.