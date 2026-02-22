Genova sarà una gara fondamentale per i granata, sotto tanti punti di vista. Prima di tutto perché di mezzo c'è una salvezza che va blindata e in secondo luogo perché serve una scossa da parte della truppa di Baroni. Il tecnico si affiderà a Simeone: come sottolineato dalla Gazzetta, il giocatore ha ritrovato la forma e vuole tornare a segnare. "Per la prima volta dopo molte settimane, qualcuno comincia a sbilanciarsi sulle condizioni atletiche di Simeone. A che punto è il suo recupero? Dal Filadelfia è segnalata una crescita costante, progressiva, che stavolta sfiora la migliore condizione possibile. Insomma, c’è una bella freccia puntata verso l’alto".
rassegna stampa
Genova, il rientro di Ismajli e Ilic: le notizie del Torino sui giornali
Sicuramente Baroni potrà fare affidamento anche su Ismajli. Il difensore ha recuperato dall'acciacco fisico, come riferito da Corriere Torino. "Marco Baroni dovrà fare a meno dell’infortunato Ché Adams, ma sono diversi i rientri importanti dall’infermeria. Contro il Genoa (fischio d’inizio alle 12.30 allo stadio Ferraris) il tecnico riabbraccerà un elemento importante come Ardian Ismajli. Il centrale albanese, frenato dagli infortuni, è stato per diversi tratti della stagione uno dei pilastri della stagione granata. Il suo recupero potrà portare maggiore solidità a una difesa che, nelle ultime uscite, ha concesso qualcosa di troppo".
E intanto Ilic cambia agente, come riferito da Tuttosport: "L’ultima mossa di Ivan Ilic è il cambio di agente. Il serbo, da tre anni al Torino ma mai davvero al centro del progetto granata - eppure, soprattutto con Juric, di possibilità ne ha avute - ha scelto di affidarsi alla Starbridge Agency che fa capo a Francesco Romano. Un cambiamento ufficializzato nella settimana in cui il centrocampista è finalmente tornato a lavorare col gruppo e ad essere disponibile per la sfida di oggi, a due mesi dall’ultima presenza, quella che risale al 21 dicembre contro il Sassuolo".
