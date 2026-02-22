Genova, il rientro di Ismajli e Ilic: le notizie del Torino sui giornali

Le notizie principali del Torino FC sui quotidiani italiani

Piero Coletta 22 febbraio - 09:54

Genova sarà una gara fondamentale per i granata, sotto tanti punti di vista. Prima di tutto perché di mezzo c'è una salvezza che va blindata e in secondo luogo perché serve una scossa da parte della truppa di Baroni. Il tecnico si affiderà a Simeone: come sottolineato dalla Gazzetta, il giocatore ha ritrovato la forma e vuole tornare a segnare. "Per la prima volta dopo molte settimane, qualcuno comincia a sbilanciarsi sulle condizioni atletiche di Simeone. A che punto è il suo recupero? Dal Filadelfia è segnalata una crescita costante, progressiva, che stavolta sfiora la migliore condizione possibile. Insomma, c’è una bella freccia puntata verso l’alto".

Sicuramente Baroni potrà fare affidamento anche su Ismajli. Il difensore ha recuperato dall'acciacco fisico, come riferito da Corriere Torino. "Marco Baroni dovrà fare a meno dell’infortunato Ché Adams, ma sono diversi i rientri importanti dall’infermeria. Contro il Genoa (fischio d’inizio alle 12.30 allo stadio Ferraris) il tecnico riabbraccerà un elemento importante come Ardian Ismajli. Il centrale albanese, frenato dagli infortuni, è stato per diversi tratti della stagione uno dei pilastri della stagione granata. Il suo recupero potrà portare maggiore solidità a una difesa che, nelle ultime uscite, ha concesso qualcosa di troppo".

E intanto Ilic cambia agente, come riferito da Tuttosport: "L’ultima mossa di Ivan Ilic è il cambio di agente. Il serbo, da tre anni al Torino ma mai davvero al centro del progetto granata - eppure, soprattutto con Juric, di possibilità ne ha avute - ha scelto di affidarsi alla Starbridge Agency che fa capo a Francesco Romano. Un cambiamento ufficializzato nella settimana in cui il centrocampista è finalmente tornato a lavorare col gruppo e ad essere disponibile per la sfida di oggi, a due mesi dall’ultima presenza, quella che risale al 21 dicembre contro il Sassuolo".