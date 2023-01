Il Corriere di Torino: “Assaggio di Coppa”

Stasera alle 20.45 al Franchi va in scena il primo atto della sfida tra Fiorentina e Torino, che si ritroveranno anche in Coppa Italia nei quarti di finale. Di questo si parla nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Toro doppiamente al lavoro, quindi: sul campo per ritagliarsi una seconda parte di stagione da protagonisti, sul mercato per mettere ulteriori mattoncini a un progetto che dopo un anno e mezzo di gestione Juric ha fondamenta solide. Il rettangolo verde, che poi è quello che dà sempre le risposte più importanti, vedrà il Torino stasera protagonista a Firenze di una sfida interessante e affascinante tra due piazze che condividono la passione e l’ambizione (le tifoserie sono unite da un antico gemellaggio), e anche la posizione in classifica (nono posto a pari merito, a quota 23 punti)".