Il Corriere di Torino: “Contro la Fiorentina scelte obbligate in difesa”

Il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina in Coppa Italia con qualche problema nel reparto arretrato, come riportato nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "A Firenze, invece, non ci sarà David Zima. Il difensore ceco continua ad avere fastidio al ginocchio; si è sottoposto a cure anti-infiammatorie che non hanno migliorato moltissimo la situazione. Ci saranno da fare esami strumentali per approfondire il problema: Juric è parso un po’ preoccupato. Intanto al Franchi il tecnico dovrà riproporre la stessa difesa di Empoli, perché pure Koffi Djidji resta ai box dopo la frattura al setto nasale rimediata proprio contro la Fiorentina. Così, dentro Schuurs a destra, con Buongiorno al centro e Rodriguez a sinistra. Il primo cambio, in caso di imprevisti, sarebbe Adopo".