Il Corriere di Torino: “Toro, la grande notte”

Impresa del Torino, che si impone sul Milan a San Siro nei tempi supplementari grazie ad Adopo e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Di questo si parla nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Milinkovic-Savic le prende tutte, il Toro risponde colpo su colpo, poi resiste e propone anche in dieci contro undici (dal minuto 70, doppio giallo per Djidji). Quindi al 9’ del secondo tempo supplementare colpisce con l’esaltante fuga di Bayeye e Adopo: volata di 50 metri e assist del primo, tocco di precisione sotto porta del secondo. Baby in trionfo. Prestazione fantastica. Da Vecchio Toro. E ora nei quarti di Coppa Italia, i granata attendono la vincente di Fiorentina-Sampdoria. «Si può sognare», come aveva detto Juric alla vigilia. Festa grande".