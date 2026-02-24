Il primo giorno di D’Aversa al Toro e il suo modulo: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 11:00)

L'esonero di Baroni, il primo giorno in granata di D'Aversa e il rischio retrocessione: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sull'esonero di Marco Baroni. Dopo la sconfitta contro il Genoa di De Rossi, la società granata ha deciso di cambiare allenatore. Il ko del Ferraris, dopo il calo dell’ultimo mese e mezzo, ha convinto la dirigenza a cambiare la guida tecnica per dare una scossa alla squadra. Il sostituto di Baroni sarà Roberto D'Aversa. Dopo l’esonero di Baroni l’ex tecnico dell’Empoli è arrivato in città e oggi dirigerà il primo allenamento al Filadelfia. Contratto fino a giugno, nello staff anche Salvatore Sullo, braccio destro di Gian Piero Ventura nel Toro che arrivò agli ottavi di Europa League nel 2015, quando il DS era ancora Petrachi.

Sulle colonne de La Stampa viene invece dedicato un focus sul momento molto negativo per il club di Urbano Cairo. Dopo la sconfitta rimediata allo stadio Ferraris e l'esonero di Baroni, il Toro naviga in acque molto profonde. Con la vittoria della Fiorentina sul Pisa, i granata si trovano a tre punti dalla zona calda della classifica. Ora D'Aversa avrà l'obiettivo di salvare il Toro e rilanciarsi dopo due esoneri e due retrocessioni. Inoltre, non era mai successo in era Cairo di esonerare sia allenatore che direttore sportivo. Il quotidiano piemontese propone poi anche un'intervista all'ex tecnico granata Gianni De Biasi che ha detto la sua sulla crisi del Torino: "Ora la squadra deve essere squadra, basta interessi personali".

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla crisi granata e il modulo che Roberto D'Aversa potrebbe utilizzare quando approderà sulla panchina del Toro. L'ex tecnico dell'Empoli ripartirà dal 3-5-2. È il modulo che D’Aversa usava la scorsa stagione in Toscana e che i granata utilizzano da quattro mesi. Il primo esame sarà domenica contro la Lazio e aprile sarà il mese chiave. La priorità è rimettere a posto una difesa alquanto lacunosa: sono 47 i gol subiti da inizio stagione, la peggiore in questo campionato di Serie A.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova anche un articolo su Roberto D'Aversa e sull'infermeria granata. Il tecnico abruzzese ha firmato con il club granata un contratto fino a fine stagione. Lavorerà sulla difesa a tre e in granata ritroverà Ismajli e Anjorin, dopo averli allenati la scorsa stagione all'Empoli. Questa mattina ci sarà la presentazione e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento al Filadelfia. Dopo il giorno di riposo di ieri, i granata oggi riprenderanno il lavoro in vista della ventisettesima giornata di campionato. Contro la Lazio sarà assente Che Adams, che sta lavorando a parte per curarsi e per superare l’interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. In attacco D’Aversa dovrà trovare il giusto assetto scegliendo tra Zapata, Simeone, Kulenovic e Njie. Sicuramente assente sarà Emirhan Ilkhan per il cartellino rosso diretto rimediato contro il Genoa.