Le scelte di D'Aversa, la sfida di domani contro la Cremonese in programma alle 12.30, il punto dal calciomercato e la situazione tra i pali: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla sfida contro la Cremonese di domenica. L'obiettivo della sfida di domani contro i grigiorossi è quello di continuare sulla scia delle vittorie ottenute contro Pisa ed Hellas Verona. Trasferta vietata per i tifosi granata residenti a Torino contro la squadra allenata da Giampaolo dopo gli scontri avvenuti contro gli scaligeri. Inoltre, il quotidiano riporta la notizia del rinnovo del patto di collaborazione tra Città di Torino, Afc Torino e Circolo Soci Torino Fc 1906, per la valorizzazione delle memorie del Grande Torino al Cimitero Monumentale e alla Basilica di Superga dopo la vicenda del Totem degli Invincibili vandalizzato.

Anche il quotidiano La Stampa propone un articolo su Nikola Vlasic. La sfida di domani contro la Cremonese sarà fondamentale per provare a chiudere il campionato dalla parte sinistra della classifica. Contro i grigiorossi il numero 10 granata si troverà di fronte la squadra contro cui ha segnato il suo primo gol nel campionato italiano: proprio allo Zini quattro anni fa è arrivato la prima marcatura. Inoltre, Vlasic sta vivendo la sua migliore stagione da quando veste la casacca del Toro e ora punta a restare.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sul calciomercato in entrata e in uscita. L'obiettivo numero 1 è quello del nuovo portiere. Nella prossima stagione Paleari tornerà a fare il vice e dalla Spagna arrivano notizie dell'interesse del Getafe per Franco Israel. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi dovrebbe cedere il portiere uruguaiano per poi dare l’assalto all'obiettivo numero 1 tra i pali ovvero Vladimiro Falcone, soprattutto se resterà D'Aversa sulla panchina granata. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla notizia che nel nuovo rendiconto finanziario della società granata

relativo all’anno solare 2025, la gestione ritorna in perdita dopo quello in positivo del 2024. Sono diminuiti gli introiti tv e sono inferiori anche le plusvalenze: da 58 a 43 milioni.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio a un approfondimento sul Cesare Casadei e sulla possibile formazione contro la Cremonese. Il centrocampista ex Chelsea probabilmente domani sarà nuovamente titolare dopo il match contro l'Hellas Verona. Contro gli scaligeri Casadei ha siglato il gol della vittoria, ovvero il quinto gol del 2026. Numeri da bomber per il centrocampista classe 2003 che grazie alla sua fisicità, alle sue doti nel gioco aereo e agli strappi partendo da mediano sta dimostrando di essere decisivo per il Toro. Contro i grigiorossi tornano dal 1' Kulenovic e soprattutto Maripan, al posto di Ismajli squalificato.